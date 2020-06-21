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لطيفة تعلن عن موعد طرح أغنيتها التونسية الجديدة

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الأحد 21 يونيو 2020

تستعد النجمة التونسية لطيفة لطرح عمل غنائي جديد يحمل اللهجة التونسية.

 

 

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وكشفت لطيفة عن موعد صدور أغنيتها الجديدة، اذ من المُقرر طرحها في غضون أسبوع عبر قناتها على اليوتيوب، ومختلف المنصات الرقمية.

 

وقالت لطيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر “ان شاء الله قاعده نحضرلكم فى اغنيه باش تعجبكم، هى تقريبا جاهزه امتى تحبوا انها تنزل؟ لا ممكن فى خلال اسبوع ان شاء الله“، وكانت قد طرحت قبل أيام أغنية بعنوان “للشمس“.

 

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