ما لا تعرفه عن ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس

الأحد 21 يونيو 2020

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن هوية الفتاة التي أعلن ارتباطه بها منذ فترة لأول مرة بشكل صريح، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "انستجرام"، كما وضع صورة للمذيعة اللبنانية ديالا مكي. وردت عليه ديالا قائلة: "مين هيدي"، ليرد عليها بدوره ويقول: "واحدة قمر كدة دخلت حياتي، خلت للحياة حياة"، فعبرت له عن حبها بغزله لها، وردت عليه كالتالي: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو"، وتابعت: "حلو كتير".



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ديالا مكي حاصلة على بكالوريوس في الآداب في الإعلام وماجيستير في العلاقات الدولية، وعملت إعلامية في تلفزيون دبي منذ عام 2005، وشاركت في تغطية الكثير من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية، وقامت بإجراء عدد من المقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء. وأطلقت سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتهم، وشاركت في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو، كما تم اختيارها في لائحة الـ١٠٠ شخصية الأكثر تأثير في العالم العربي تحت سن ال٤٠ عام باستفتاء مجلة أرابيان بيزنيس، وتم اختيارها ضمن لائحة مجلة مادوموازيل فيجارو ضمن 10 نساء يحركن العالم العربي. في عام 2017 قامت بتقديم سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة بعنوان بيوتي توكس، ويقوم بمتابعتها على حسابها على موقع انستجرام ما يزيد على 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم. وتبلغ ديالا مكي من العمر 38 عاما، فهي من مواليد 17 سبتمبر 1981، ويشاركها أحمد فلوكس في نفس العمر فهو من مواليد 22 يونيو من نفس العام، أى يكبرها بحوالي 3 أشهر تقريبا. وأكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، خلال عام 2017 ببرنامج live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد.