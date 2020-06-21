شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. تعرف على عمر سحر رامي الحقيقي والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة سحر رامي والتي أكملت اليوم عامها الـ53 ، فهي من مواليد 20 يونيو عام 1967 وما لا يعرفه الكثير أنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات.

من أشهر الأفلام التي شاركت سحر رامي في بطولتها "حرب الفراولة" و"كابوريا"ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها "يوم عسل ويوم بصل" و"لا للزوجات". تزوجت سحر رامي من الفنان حسين الإمام بعد قصة حب وأنجبت منه ولدين وهما يوسف

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