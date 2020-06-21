شكرا لقرائتكم خبر عن تاتو باسم زوجته.. كريم فهمي يتصدر التريند لسبب غريب والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 تصدر الفنان كريم فهمي تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدنا نشر صورة لذراعه يكشف من خلاله عن تاتو جديد.

وعلق خلال حسابه على موقع إنستجرام: "دانيا دائمًا وإلى الأبد بخطها وأنا وضعته على جسدي" موضحًا أن التاتو يحمل اسم زوجته بخطها. Advertisements وقد عبر الكثير من متابعيه عن إعجابه برومانسيته وحبه لزوجته وتقديره الدائم لها . وكان كريم فهمي حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي تعاون من خلاله مع النجمة ياسمين عبد العزيز .

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