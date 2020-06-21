شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يغني «الناس في بلادي» احتفالاً بثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 انتهي النجم الكبير محمد منير من تسجيل أغنية "الناس في بلادي" ويتم طرحها بالتزامن مع الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو.

والأغنية من كلمات الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الابنودي، والحان محمد رحيم وتم تسجليها في استوديو فنون خالد محسب، وانتاج "عالمية" لصاحبها مصطفى إسماعيل.

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