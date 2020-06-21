شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب| مصر والوطن العربي في رباط ليوم الدين والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 علقت الفنانة مي كساب، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده لافتتاح المنطقة الغربية العسكرية، بشأن الأزمة الليبية قائله، تحيا مصر والوطن العربي في رباط ليوم الدين.

وشاركت كساب، في الهاشتاج الذي دشنه نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "#السيسي_هيشنتح_اردوغان_وأثيوبيا"، وكتبت على حسابها قائله، تحيا مصر ألف مره ورئيسها وشعبها بجيشها القوي #السيسي_هيشنتح_اردوغان_وأثيوبيا وأي حد يفكر يقرب لأمن وسلامة مصر". Advertisements

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