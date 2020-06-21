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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| كيف علقت بشرى على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي؟ والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
نفت الفنانة بشرى، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعدادها لتجسيدها بطولة مسلسل الفنانة داليدا، موضحة أن هذا المشروع متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا ولا مجال للشروع في تنفيذه خلال الوقت الحالي.
وأشارت بشرى، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم السبت، إلى تحويل حياة الفنان أحمد زكي، لمسلسل تليفزيوني، من بطولة الفنان محمد رمضان قائلة، رمضان جدير بالبطولة ويستحقها، كونه متشبع بأحمد زكي جدًا، وبيحبه منذ طفولته، وكان لديه رغبة منذ وقتٍ طويل بتقديم هذا العمل.
وأضافت أنه ليست هناك أزمة في تحويل السير الذاتية للفنانين أو المشاهير بشكلٍ عام إلى أعمال فنية، حيث إن الأمر يتوقف على جودة العمل وما يُقدمه من أحداث.
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