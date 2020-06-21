تفاصيل اجتماع هاني شاكر مع رئيس لجنة كورونا مصر لبحث استئناف الموسيقيين المصريين نشاطهم

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الأحد 21 يونيو 2020 عقد الفنان هاني شاكر اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا بوزارة الصحة في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم.

رافق هاني شاكر من مجلس النقابة الفنانة نادية مصطفي والمايسترو محمد ابو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والمستشار علاء عامر، وتم في الاجتماع مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي. وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في إتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الإحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وأن اول شهر يوليو المقبل سوف يكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيا وفي منتصف شهر يوليو سوف تعود الحياة إلى ماقبل الجائحة مالم يطرأ جديد

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