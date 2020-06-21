في عيد ميلادها.. تعرف على سبب عدم زواج نيرمين الفقي

الأحد 21 يونيو 2020

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نيرمين الفقي والتي أكملت اليوم عامها الـ48 ، فهي من مواليد 21 يونيو 1972 .



اشتهرت نيرمين الفقي في فترة التسعينات وشاركت في في بطولة العديد من المسلسلات وابتعدت عن الفن فترة ثم عادت من جديد.

ورغم جمالها ونجاحها إلا أنها لم تتزوج ولكنها كشفت مؤخرًا عن السبب وقالت بإحدى اللقاءات الصحفية :" الزواج قسمة ونصيب، وقد كانت فكرة الزواج مؤجلة حتى أتفرغ لرعاية أمى المريضة، وليست لى شروط فى الزوج سوى أن يكون واسع الأفق، يحترم عقلى وتفكيرى، ويكون قادرا على تحمل المسئولية، وألا يكون أنانيا ولا كاذب ".