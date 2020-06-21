شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده ال80 ... معلومات لا تعرفها عن الفنان فاروق فلوكس والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان فاروق فلوكس وهو من مواليد 21 يونيو 1940 وأكمل اليوم عامه ال80 .

بدأ فاروق فلوكس مشواره الفني عام 1967 ولكنه لم يدرس التمثيل فهو حاصل على بكالوريس هندسة وبدأ المشوار من خلال الانضمام لفرقة الفنانين المتحدين . من أشهر أفلامه الراقصة والسياسي ومن أشهر المسلسلات التي شارك ببطولتها "رافت الهجان" و"دموع في عيون واقحة" كما شارك بمسرحية الواد سيد الشغال وفوازير عمو فؤاد .

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