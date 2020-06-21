نادر الأتات يحيي أوّل حفل بعد كورونا: “نسيت كيف بحمل الميكرو”

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ اللبنانيون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعدما خففت السلطات قواعد التباعد الاجتماعي مع استمرار تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تزايدت بشائر التحسن في لبنان مع اتجاه الدولة إلى تخفيف الإغلاق.

ودفعت مؤشرات التحسن إلى بدء تخفيف الإجراءات، في مسعى للعودة إلى الحياة الطبيعة بطريقة حذرة؛ وفي الساعات الماضية كان النجم اللبناني نادر الأتات أوّل فنان لبناني يعود للغناء على المسرح بحضور جمهور، فأحيا حفل زفاف ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر نادر الأتات فيديو طريف من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وكتب معلّقًا: “نسيت كيف بحمل الميكرو”.

الفيديو حصد آلاف الإعجابات والتعليقات من المتابعين الذين بدورهم تمنوا أن تنتهي هذه الجائحة سريعًا وأن تعود الأمور كما كانت قبل كورونا في لبنان ومختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. يذكر أغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.