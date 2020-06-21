متابع يرسم صورة أحمد حلمي على رأسه والأخير يعلق

متابعة بتجـــــــــــرد: مازح النجم أحمد حلمي، متابعيه بصورة نشرها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على “إنستغرام” ظهر فيها قيام أحد متابعيه برسم صورة وجه حلمي على رأسه من الخلف، ليعلق عليها مازحاً معه: “نعيمًا يا حامد.. اعتبرني عينك اللي في قفاك”.

يذكر أن حلمي كان قد أعلن أن منصة watch it بدأت في بث عدد من أفلامه من بينها “إكس لارج”، الذي تم إنتاجه عام 2011، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من دنيا سمير غانم، إنعام سالوسه، وحمزة العيلي، وخالد سرحان، والراحل إبراهيم نصر، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد حلمي، كما تعرض المنصة فيلم “عسل أسود” الذي تم إنتاجه عام 2010، وشارك في بطولته كل من إدوارد، إنعام سالوسه، إيمي سمير غانم، لطفي لبيب، يوسف داوود، محمد شاهين، وآخرون، تأليف محمد دياب، إخراج خالد مرعي.

وأيضاً فيلم “جعلتني مجرما”، والذي تم إنتاجه عام 2006، وشارك في بطولته كل من حسن حسني، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوي، أدوارد، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى أفلام “كدة رضا”، “مطب صناعي”، “1000 مبروك”، “بلبل حيران”.