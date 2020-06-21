بالفيديو – بشرى تكشف حقيقة تقديمها شخصية داليدا

متابعة بتجـــــــــرد: خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج “المساء مع قصواء” الذي تقدمه عبر قناة “TeN” الفضائية، أمس (السبت)، أكدت الفنانة بشرى، أن مشروع تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا، إلى مسلسل تليفزيوني، من بطولتها، متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا، نافية ما تردد بشأن خروج هذا العمل للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت بشرى إنه كانت هناك نوايا عام 2015، بتحويل حياة داليدا لفيلم سينمائي، لكن تم تطوير الفكرة إلى مسلسل تلفزيوني، وذلك بعد إطلاق فيلم فرنسي عنها قبل عامين تقريبًا، لافتة إلى أنها أجرت بالفعل بروفات للشخصية قبل عدّة أعوام، والصور التي انتشرت خلال الأيام الماضية قديمة جدًا، وعملت أكثر من لوك، كون الشخصية ستظهر في مراحل عمرية مختلفة”.

وأضافت أنه من الصعب خروج المسلسل هذا العام، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أغلب البلاد، والمتمثلة في أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه في حال البدء في هذا المشروع، سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا وإيطاليا وربما عدّة دول أخرى، حيث إنها قضت في مصر العشرين عامًا الأولى فقط من عمرها، ثم انتقلت للخارج.

وتابعت: “أنا غيورة لتقديم هذا المشروع، لأنه يتم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في حي شبرا، رغم أهمية مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي، ومدى أهمية هذه الفترة التي أسهمت في تشكيل وجدان داليدا”.

وأشارت بشرى إلى أن هناك عدداً كبيراً من المؤلفين والمخرجين، لديهم حماس شديد بالمشاركة في هذا العمل، لعل أبرزهم الكاتبة مريم نعوم، والتي جمعها بها العديد من النقاشات بشأن كتابة هذا المسلسل، موضحة أنه لم يتم التعاقد مع أي مؤلف أو وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج هذا العمل حتى الآن.

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وأكدت أن شقيق الفنانة داليدا، أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل، حيث إن هذا المسلسل سيكون عالميًا، وسيضم ممثلين من جنسيات مختلفة.

وعن تحويل حياة الفنان أحمد زكي، لمسلسل تلفزيوني، من بطولة الفنان محمد رمضان، قالت: “رمضان جدير بالبطولة ويستحقها، كونه متشبعاً بأحمد زكي جدًا، ويحبه منذ طفولته، وكانت لديه رغبة منذ وقتٍ طويل في تقديم هذا العمل”.

وأضافت أنه ليست هناك أزمة في تحويل السير الذاتية للفنانين أو المشاهير بشكلٍ عام إلى أعمال فنية، حيث إن الأمر يتوقف على جودة العمل وما يُقدمه من أحداث.