ديمة قندلفت ترقص وتغني وتكشف أسرارًا عن “الهيبة”

متابعة بتجــــــــــرد: حلت النجمة السورية ديمة قندلفت ضيفة على برنامج “راحت علينا”، مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، وكانت الاجواء مرحة ونجحت بخفة ظلها واجاباتها العفوية ان تكون تريند على مواقع التواصل الإجتماعي.

وامتنعت النجمة السورية عن كشف تفاصيل صريحة عن الجزء الرابع والاخير من مسلسل “الهيبة”، الذي يحمل عنوان “الهيبة الرد”، واكتفت بكشف سر عن العمل أن دورها في المسلسل مميز، وتقدم شخصية مركبة تقلب ‏موازيين الأحداث في الهيبة.

ولم توضح ما اذا كانت ستعيش في علاقة حب مع جبل شيخ الجبل، الذي يقوم بدوره النجم تيم حسن، كما حصل مع البطلات السابقات نادين نسيب ‏نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.‏

وخلال الحلقة استعرضت قندلفت تمكنها وحرفيتها العالية في رقصة الدبكة، فقدمت مع فرقة رقصة بخطوات ثابتة وصحيحة، وايضاً رقصت مع هشام رقصة السالسا، بالإضافة إلى الغناء، حيث غنت أغنية “يا مسافر وحدك”، للفنان الراحل محمد عبد الوهاب.