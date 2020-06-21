هل اتّخذت بيرين سات قرار الانفصال عن زوجها؟

متابعة بتجــــــــــرد: مرّة أخرى يتصدّر خبر انفصال الممثلة التركية بيرين سات عن زوجها المغني كنان دوغلو عناوين الصحافة بعد عودة علاقتهما لطبيعتها منذ أشهر تقريباً.

ونقلت صحيفة “ميلليت” عن برنامج “الصفحة 2″ خبراً مفاده أنّ بيرين طلبت من مكتب للعقارات بدء البحث لها عن شقة جديدة تُريد الإنتقال لها ما رجّح فرضية الخلافات بين الثنائي وانفصالها المرتقب.

وبحسب الصحيفة فإنّ سبب الخلاف هذه المرة هو الرسالة التي نشرتها بيرين لزوجها في عيد ميلاده منذ أسابيع وختمتها بجملة”فليكن الزواج الذي افشلناه” ما اعتبره الكثيرون اعترافاً واضحاً بعلاقتهما الغير مستقرة.