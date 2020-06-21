شاتاي أولسوي يرفع منسوب التشويق ويعود إلى جمهوره بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر الجمهور إصدار الموسم الرابع من المسلسل التركي “المحافظ” بعد النجاحات التي حققتها المواسم السابقة خاصةً مع بطل العمل الممثل شاتاي أولسوي.
ومن المعروف أن العمل من إنتاج شبكة Netflix النسخة التركية حيث كشفت عن البرومو الإعلاني للمسلسل عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
ومن خلال الإعلان تتوالى الأحداث بمشاهد الأكشن بين أبطال العمل بالإضافة إلى الغموض والإثارة التي سيطرت على البرومو.
وكشفت نتيفلكس أن هذا هو الموسم الأخير للمسلسل التركي الأول من انتاجها وسيتم عرضه في تاريخ 9 يوليو/تموز حيث لاقى ذلك تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي دخل في حالة كبيرة من الحماس.
وتدور قصة العمل حول “هاكان ديمير” الذي يتوفى والده، فيجد نفسه أمام موضوع سري قديم مرتبط بمهمة لحماية إحدى المدن، وهنا تتوالى الأحداث.
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