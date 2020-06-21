لأوّل مرّة منذ سنوات.. لطيفة التونسية عاجزة عن أخذ أي قرار

متابعة بتجــــــــــرد: لم يتأقلم الكثيرون مع الوضع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا والقوانين التي أصبحت تُقيد الحياة اليومية، حيث بدا ذلك واضحًا عند الفنانة لطيفة التونسية.

لطيفة كتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، قالت فيها: “انا بصراحه ابتديت امل من القعده وموش عارفه اخذ اى قرار من سنين طويله ما قضيتش الصيف بدون حفلات”.

وتابعت: “شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا اجازه ؟ اعطونى اقتراحات ….الله يصبرنا”.

وعلى الفور بدأ الجمهور بتقديم لها نصائح مختلفة لقضاء هذا الوقت الطويل في المنزل، لكن على ما يبدو أن لطيفة كان قرارها مختلف، فقالت في تغريدة أخرى: “‏انشاءالله قاعده نحضرلكم فى اغنيه باش تعجبكم”.