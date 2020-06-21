جينفر لورانس تنضم إلى تويتر.. وتبدأ تغريداتها برفض العنصرية

متابعة بتجــــــــــرد: انضمت النجمة جينفر لورانس إلى موقع “تويتر”، بعد أن سبق وأعلنت عن رفضها امتلاك حساب خاص على منصات التواصل الاجتماعي خصوصًا “إنستغرام”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن لورانس دشنت حسابها الخاص على تويتر ووصل عدد متابعيها عليه الآن إلى 29 ألف متابع فقط.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن قرار جينفر بالإنضمام لمنصات التواصل، جاء بهدف استغلال شعبيتها الجارفة، للترويج لمبادرات دعم أصحاب البشرة السمراء من الأمريكيين، والحملة واسعة النطاق المعروفة باسم Black Lives Matter.

وأفادت بأنه منذ تدشين الصفحة رسميًا في 16 يونيو الجاري، نشرت جينفر مجموعة من التغريدات عن قضايا رفض العنصرية، ودعم أبناء البشرة السمراء حول العالم.

واستخدمت جينفر صورة شخصية لها على حسابها بموقع تويتر، مأخوذة من الملصق الدعائي الذي سبق وظهرت به ضمن حملة Unbreaking America: Solving the Corruption Crisis لمواجهة الفساد داخل الولايات المتحدة.