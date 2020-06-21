التاريخ يكرر نفسه.. أنجلينا جولي تحول بين براد بيت وجينيفر أنيستون

متابعة بتجــــــــــرد: عادت الشائعات من جديد تحوم حول العلاقة التي تجمع بين براد بيت وزوجته السابقة جينيفر أنيستون، بسبب علاقة الممثل بزوجته السابقة وأم أبنائه أنجلينا جولي.

ووفقًا لموقع “ميرور” البريطاني، يقضي النجم الأمريكي فترة العزل المنزلي برفقة أبنائه، وهو ما يعني تواصله مع أنجلينا جولي بصورة أكبر.

وذكر الموقع، أن الماضي المعقد الذي يجمع الثلاثي قد يعوق تصالح براد بيت وجينفر، خاصةً أن أنجلينا جولي كانت السبب في انفصال الزوجين منذ 15 عامًا.

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وبحسب موقع “كلوزر” البريطاني، قرر “بيت” قضاء فترة العزل المنزلي مع أنجلينا جولي من أجل خاطر أولاده، إلا أن الأمر أثر على علاقته بـ “أنيستون”، التي يحاول إعادة إحياء علاقته بها مؤخرًا.

ونقل الموقع عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن “أنيستون” شعرت أن “جولي” تحول دون إقامة علاقة مع “بيت” مجددًا، خاصةً مع تركيز الأخير على أبنائه وتنحية علاقته بـ “أنيستون” جانبًا.

ويرى المصدر أن التاريخ يكرر نفسه، إذ تتفهم “أنيستون” أن الأولاد يأتون في المقام الأول، لكنها تخشى أن تؤثر علاقته بـ “جولي” على ديناميكية العلاقة بينهم.