"الناس في بلادي".. جديد الكينج محمد منير

انتهى النجم المصري محمد منير من تسجيل أغنية "الناس في بلادي"، ويتم طرحها خلال أيام، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتعد أغنية "الناس في بلادي" آخر ما كتبه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وهي من إنتاج الشركة "العالمية" التي أنتجها خصيصا لإهدائها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو.

يذكر أن منير كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وكان محمد منير أجرى جراحة دقيقة في العظام تكللت بالنجاح التام.

ووجه منير الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

وأكد منير أنه حاليا يتواجد في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي.