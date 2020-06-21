الخليج 365الأحد 2020/6/21 05:52 م بتوقيت أبوظبي
طالبت قبرص، الأحد، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع سلاح المليشيات والعودة إلى المسار السياسي.
ورفض نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، الإجراءات التركية التي فاقمت التوترات في ليبيا وزادت من زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وأهمية العودة للمسار السياسي.
وفي وقت سابق اليوم الأحد أكدت واشنطن، دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا".
وأضافت أن "واشنطن تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قبرص يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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