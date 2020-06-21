رئيس مجلس النواب الليبي: نشكر الرئيس المصري على موقفه الرافض للتدخل التركي في بلادنا المزيد

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إزاء موقفه الرافض للتدخل التركي في البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس المصري "جاءت استجابة لندائنا بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو".

وأضاف عقيلة صالح أن مصر سعت منذ بداية الأزمة إلى الدفع باتجاه الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي-الليبي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل العمل بمخرجات برلين والاستماع لصوت السلام الذي تضمنه إعلان القاهرة.

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وشدد على أن الأدلة أثبتت تورط عناصر من الجماعات الإرهابية، التي تسيطر على طرابلس اليوم، في تنفيذ عمليات في العمق المصري.

كما أكد أن مصر اضطلعت بدورها الصادق من خلال التعاطي مع جميع الأطراف دون تحيز، من منطلق الحرص على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

وكان السيسي، أكد، السبت، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح مليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر، وأن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا.

وأضاف: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

وأوضح الرئيس المصري بأن سيطرة القوى الخارجية على قرار أحد أطراف النزاع في ليبيا لم يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل "الميليشيات المسلحة".