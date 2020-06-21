واتفورد ضد ليستر سيتي.. تعادل بسيناريو أرسنال وليفربول 2011

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتزع واتفورد تعادلا مثيرا وقاتلا من ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما عصر السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادت عجلة البريمييرليج للدوران مساء الأربعاء الماضي بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، علما أن المباريات تقام بدون جماهير بسبب إجراءات السلامة الصحية.

إثارة بعد الـ90

ظلت المباراة سلبية، رغم بعض الفرص التي لاحت للفريقين، حتى وصلت للدقيقة 90 لتبدأ إثارة تعود عليها كثيرا عشاق البريمييرليج.

المدافع الانجليزي الدولي بن تشيلويل نجم ليستر والمطلوب بقوة من تشيلسي، وضع "الثعالب" في المقدمة عندما هز شباك الضيوف بعد مرور الدقيقة 90 بتسديدة هائلة.



وبعد أن ظن ليستر أنه على اعتاب انتصار يجعله يبتعد أكثر بالمركز الثالث، جاء المدافع كريج دوسون في الدقيقة 93، ومنح واتفورد تعادلا مثيرا، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة، تقدم واتفورد الساعي لضمان البقاء في البريمييرليج إلى المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.

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على الجانب الأخر، ظل ليستر في المركز الثالث متقدما بفارق 6 نقاط عن تشيلسي اللندني الذي يليه، وتنتظره مواجهة مساء الأحد ضد أستون فيلا.

سيناريو 2011

تسجيل ليستر وواتفورد لهدفين بعد الدقيقة 90، وانتهاء مباراتهما بالتعادل 1-1، أعاد سيناريو موقعة ملعب "الإمارات" في أبريل/ نيسان 2011 بين أرسنال وضيفه ليفربول.

المباراة الشهيرة، ظلت طوال فتراتها سلبية، حتى استطاع الهولندي روبين فان بيرسي التقدم لأرسنال في النتيجة بعد الدقيقة 90 من ركلة جزاء

انطلقت الأفراح في ملعب "الإمارات" حتى جاءت الدقيقة 102، وحصل ليفربول على ركلة جزاء تقدم لها الهولندي الأخر ديرك كاوت ونفذها بنجاح لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

ومنذ تلك المباراة لم يحدث سيناريو مشابه حتى جاءت موقعة واتفورد ضد ليستر وتعيد نفس المشهد.