بالصورة- رانيا يوسف تستعرض جسدها بثوب السباحة على البحر

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Jun 21, 2020
مرة جديدة، أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بعدما نشرت صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل وهي مستلقية على شاطئ البحر بثوب السباحة.
وحصدت “يوسف” الكثير من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض لصورها الجريئة.
وكانت رانيا يوسف قد أثارت أزمة بسبب اطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعدما تعرضت لانتقادات كثيرة من كل حدب وصوب على خلفية ظهورها على سجادة مهرجان القاهرة الحمراء باطلالة جريئة جداً جعلتها حديث الناس.
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