أحمد زكي عن سعاد حسني: "أكثر العباقرة تواضعًا وأكثر الموهوبين إتقانًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

جمعهما عشق الفن، قبل أن يلتقيا وجها لوجه في بطولة أكثر من عمل فني، فقدما أفلام: "شفيقة ومتولي"، "الدرجة التالتة"، "موعد على العشاء"، و"الراعي والنساء"، هو الفنان أحمد زكي وهي الفنانة سعاد حسني.

خبر رحيل سعاد صدم الوسط الفني، خاصة زملائها ومن تعاونوا معها، والذين وصلت لهم أخبار تؤكد أنها عائدة للعمل بالفن، بعد نجاح رحلتها العلاجية في لندن، ليستيقظوا في 21 يونيو على وفاتها، ونعاها زكي على صفحات إحدى الجرائد، وهو ما يحرص جمهور النجمين على تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى لهما.

وقال زكي في نعيه لها: "إليها هي.. إلى الفنانة سعاد حسني.. يا أكثر الموهوبين إتقانا وأكثر العباقرة تواضعا بوجودك ملأتي قلوب البشر بالبهجة، وبغيابك ملأتيها بالحزن، استريحي الآن اهدئي يا من لم تعرف الراحة من قبل، لكِ الرحمة وكل الحب وكل التقدير، أسكنك الله فسيح جناته، يا من جعلت حياة الناس أكثر جمالا.. الفنان أحمد زكي".

جدير بالذكر أنه من المقرر تقديم قصة حياة أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور"سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة محمد رمضان.