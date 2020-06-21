هشام ماجد يستعيد ذكريات الصيف بصورة مع نجوم الفن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان هشام ماجد ذكرياته بصورة من العام الماضي جمعته بنجوم الفن خلال عطلتهم الصيفية.
ونشر هشام الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، شيكو، شريف رمزي، وعلق :"دا الصيف بتاع السنة اللي فاتت، لا مش السنة دي دا السنة اللي فاتت".
ويستعد الفنان هشام ماجد للمشاركة في فيلم "حاسب تحلم"، الذي يخوض به شقيقه محمود ماجد أول بطولة سينمائية.
وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس في المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته.
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