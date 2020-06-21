يسرا لجمهورها: "يارب أيامكم كلها خير وسعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مع بداية أسبوع جديد، حرصت الفنانة يسرا على أن تتمنى لجمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أيام كلها خير وسعادة.

ونشرت يسرا صورة لها من داخل دائرة، مشيرة إلى أنها التقطتها العام الماضي في رحلتها للأردن، وعلقت "يوم جديد وأسبوع جديد.. يا رب أيامكم كلها خير وسعادة وحب".

جدير بالذكر أن يسرا شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنى، تيام مصطفى قمر.