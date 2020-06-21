بعد شائعة طلاقهما.. حسن الرداد ينشر صورة رفقة إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم خلال الفترة الماضية لشائعات كثيرة تفيد بطلاقهما.

وكان الفنان حسن الرداد نشر صورة أمس تجمعه بعائلته، ولم تتواجد بها زوجته الفنانة إيمي سمير غانم مما جعل البعض يتكهن طلاقهما.

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ليرد الفنان حسن الرداد بصورة تجمعه بزوجته نشرها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، واكتفى في تعليقه بوضع قلب.

وتزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم 4 نوفمبر عام 2016.

وشارك حسن الرداد في مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ‏ممدوح ‏شاهين‎.‎