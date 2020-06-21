صور..خاص| قصة وفاة "صباح" شقيقة سعاد حسني في حادث سير وعمرها 20 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم 21 يونيو من عام 2001، رحلت عن عالمنا "سندريلا السينما المصرية" سعاد حسني، بصورة شكّلت صدمة كبيرة لكل محبيها وجمهورها، إذ مازال خبر وفاتها لغز لم تنحل عقدته.

سعاد حسني تنتمي لأسرة فنية، سبقتها أختها المطربة نجاة لعالم الغناء والتمثيل، والأخ الأكبر الملحن عز الدين حسني، وهما غير أشقاء لها، وهذا ما يعرفه كثيرون عن حياتها العائلية، لكن البعض لا يعرف قصة شقيقتها صباح، التي كانت تصغرها، وحلمت باليوم الذي تلحق فيه بأختيها نجاة وسعاد وتقف أمام الكاميرا، لكن القدر لم يمهلها إذ توفيت عن عمر يناهز 20 عامًا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قالت جانجاه، أخت سعاد من والدتها: "صباح هي شقيقة سعاد من مامتي ووالدها، وأختي أنا من والدتي، رحلت بسبب حادث في الطريق الزراعي كان معها خطيبها ومسافرة تحضر حفلة لنجاة في الإسكندرية، جت عربية نقل خبطتهم ورمتهم في ترعة، خطيبها طلع وهي توفيت سنة 1965".

وأشارت جانجاه إلى أن أختها صباح هي الشقيقة الصغرى لسعاد وكانت لهم شقيقة تكبرهما اسمها "كوثر"، مضيفة "صباح كانت بالفعل تتخذ خطواتها الأولى في عالم التمثيل، ووقعت قبل وفاتها عقود 3 أفلام، فقد كانت مثل القمر".

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جدير بالذكر أن الصحف نشرت خبر وفاتها على النحو التالي:

"مصرع صباح شقيقة نجاة الصغيرة.. لقيت صباح (20 سنة) شقيقة نجاة الصغيرة وسعاد حسني مصرعها في الطريق الزراعي، كانت صباح تنوي الاشتغال بالسينما، وكان السينمائيون يتوقعون لها مستقبلا ناجحًا.. وقع الحادث قرب إيتاي البارود على إثر تصادم السيارة التي كانت تستقلها صباح بسيارة لوري كانت في طريقها إلى القاهرة، كانت صباح متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفلة غنائية تحييها شقيقتها نجاة. وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي، ماتت صباح عقب الحادث بنصف ساعة، تعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث، قامت بإبلاغ شقيقتها سعاد حسني بالنبأ، الذي أبلغته بدورها لنجاة، والتي ألغت الحفلة التي كانت تنوي إحيائها".