بعد 31 عامًا.. داود حسين يستعيد ذكرياته مع اللاعب أحمد راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد النجم الكويتي داود حسين ذكرياته بصورة مع لاعب كرة القدم العراقي أحمد راضي، الذي توفي اليوم بفيروس كورونا المستجد.
ونشر داود الصورة التي جمعتهما قبل 31 عامًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" عام ١٩٨٩ على مسرح الدسمة بالكويت حضر لي مسرحية فناتك، وكانت هذه اللقطة في كواليس المسرح مع نجم الكرة العراقية أحمد راضي .. رحمك الله يا أبا فيصل وأسكنك فسيح جناته .. إنا لله و إنا إليه راجعون".
تُوفي اللاعب الدولي العراقي السابق أحمد راضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.
يُذكر أن داوود حسين أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك قبل سنوات في بطولة فيلم "عندليب الدقي" أمام الفنان محمد هنيدي.
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