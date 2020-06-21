حسن شاكوش ينتهي من تسجيل "بنت جدعة"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهى حسن شاكوش، مغني المهرجانات، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بنت جدعة"، لطرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات شناوي وفيصل العبد، ألحان مصطفى زكريا، وتوزيع إسلام فتحي.

شناوي "مؤلف الأغنية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من حوالي شهر انتيهنا من الأغنية، ووجدناها مناسبة للفنان حسن شاكوش، وأعجبته وقام بتسجيلها الأسبوع الماضي".

وأضاف: "الأغنية كان من المقرر طرحها اليوم الأحد، ولكن تم التأجيل بسبب عدم انتهاء وضع اللمسات النهائية عليها".

كانت نقابة المهن الموسيقية قد اتفقت مع المنتج محسن جابر على التراجع عن طرح أغنية "100حساب"، التي تجمع بين أحمد سعد، وحسن شاكوش، بسبب قرارها الصادر بمنع التعامل مع الأخير ضمن مجموعة من فرق ومطربي المهرجانات.