بعد اختياره في "كان".. مخرج وبطل فيلم "ستاشر" يكشفان لمصراوي كواليس تقديمه‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بأول مشاركة لفيلم مصري قصير بمسابقتها الرسمية، أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيارها لفيلم "ستاشر - I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء، ليكون أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة عام1975.

المخرج سامح علاء قي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الفيلم، وقال: "بدأت كتابه الفيلم من ٣ سنوات، وقمت بتصويره في منتصف شهر فبراير الماضي، وتم في القاهرة واستمر يومين".

وأضاف: "سيناريو وحوار العمل أغلبه ارتجال، ومن شاركوا بالتمثيل سيف الدين حميدة ونورهان عبد العزيز وجوه جديدة، فريق العمل أغلبه من أصدقائي المقربين الذين بدأت صناعه الأفلام معهم، وكانت الصعوبة التي واجهتنا فقط هي كيفية الحصول على التمويل، والحمد لله نجحنا".

وعن اسم الفيلم ومشاركته في "كان" يقول سامح: "لسبب مبرر في القصة، وأفضل تأجيل الكشف عنه حاليا، وفيما يخص مهرجان كان لم أتوقع مطلقا، حتى عندما كان الترشيح مبدئيا كان لدي شكوك كبيرة وخاصة مع مخاوف الإعلان عن أقامته بسبب الوباء، لكنها طبعا مفاجأة هايلة".

سيف الدين حميدة "بطل الفيلم" كشف تفاصيل مشاركته، وقال: "الفيلم هو الأول لي سينمائيا، وكانت لى تجارب بالمسرح، وقبل الوقوف أمام الكاميرا خضعت لفترة تدريب على كل مشاهد الفيلم مع المخرج سامح علاء، وكان يتعامل معنا كصديق، ويستمع لنا جيدا لتجاوز أى قلق، والتعايش مع شخصية (آدم)".

الفيلم من إنتاج فيج ليف ستديوز، وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج أحمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.