تراند اليوم : تسجيل صوتي.. عبدالحليم حافظ يكشف حقيقى "زواجه" من سعاد حسني

نفى نجل شقيق المطرب المصري الراحل، عبدالحليم حافظ، زواج "العندليب" من الممثلة الراحلة سعاد حسني، التي توفيت في ظروف غامضة قبل سنوات في لندن.

يتزامن ذلك مع ذكرى رحيل "العندليب" في 21 يونيو 1977، الذي يصادف ذكرى وفاة "السندريلا" سعاد حسني.

وأكد الإعلامي مفيد فوزي مرارًا، زواج عبدالحليم من سعاد حسني، لكنه أكد أنه كان يتكتم على زواجهما ويرفض الكشف عنه للإعلام، مبررًا ذلك بأنه كان يقول لها "فني أولى وأهم"، كما صرح في مقابلة تليفزيونية أمس.

الأمر الذي أكده أيضًا الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب "السندريلا"، قائلاً إنها أكدت له زواجها من عبدالحليم حافظ، بعد علاقة حب قوية جمعتهما، لكن "سعاد حسني غضبت من رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجهما خوفًا من المعجبات".

Advertisements

غير أن محمد شبانة نجل شقيق العندليب نفى ذلك.

وقال لصحيفة "الوطن"، إن "هناك إثباتا سأطرحه قريبًا في كل مكان وهو تسجيلات بصوت عبدالحليم حافظ يقول فيه إنه لم يتزوج سعاد حسني"

وأضاف: "كنت ساكت كل هذه المدة لأن الموضوع به خصوصية، ولكن بعد أن ظهر عدد كبير في الإعلام يؤكدون زواجهما مثل الإعلامي مفيد فوزي، فهنا قررنا نحن عائلة وورثة عبد الحليم أن نظهر هذه التسجيلات، فالتسجيلات كانت على شريط كاسيت وسافرت اليونان أواخر العام الماضي لضبط الصوت وحتى لا يتم سرقتها أو تسريبها هنا قبل أن أجهزها".

وأشار شبانة إلى أن هذه التسجيلات يحكي فيها حليم علاقته بسعاد حسني ولماذا لم يتزوجها.