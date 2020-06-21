تراند اليوم : مصر: وفاة المخرجة "نجلاء محمود ياسين" بفيروس كورونا

نعى مخرج بالتليفزيون المصري، زميلة له بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن شريف الشناوي، المخرج بالقناة الثانية، وفاة زميلته المخرجة نجلاء محمود ياسين، المخرجة بالقناة نفسها، السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وقال: "اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة.. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".

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وأصيب العديد من الإعلاميين والفنانين المصريين بفيروس كورونا؛ أبرزهم الممثلة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج منذ ما يقرب من شهر في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأعلنت مصر، السبت، تسجيل 89 وفاة، وألف و547 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 53 ألفًا و758، بينها 2.106 وفيات، و14 ألفا و327 حالة شفاء.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و852 ألفا، توفي منهم نحو 464 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و712 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

