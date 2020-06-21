نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لوالدها الراحل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة أنه ترك أكبر أثر في حياتها وأنه كان يملك ذوق وثقافة فنية رفيعة وهو من حببها في الموسيقى والغناء والمسرح والشعر والتمثيل. والغناء والمسرح والشعر والتمثيل. أضافت سماحة أن والدها كان مفكر ومحلل ثائر على التقاليد البالية وسابق لعصره ومختلف عن كل الآباء. اختتمت كارول حديثها عن والدها بأنها اشتاقت له كثيرًا. كثيرًا. Advertisements تفاعل عدد كبير من محبي كارول سماحة مع منشورها ومن بينهم الفنانة جومانا مراد والتي دعت له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن كارول سماحة تستعد لطرح فيديو كليب جديد لم تخبر جمهورها بالكثير من التفاصيل عنه ولكنها شاركت جمهورها سابقًا صورة من الكواليس لينتظر الجمهور الفيديو كليب الجديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأب.. كارول سماحة: اشتقت لأبي كثيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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