نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ووجهت الراسي رسالة لجمهورها ومحبيها تدعوهم فيها للامتنان لكل ما لديهم.
أضافت الراسي أن كل شيء سيصبح جيد وأن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمنوا أن يعيشوا حياتك.
تفاعل عدد من جمهور نادين الراسي
يذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل "الحب جنون" والذي عُرض في عام 2018، كذلك بطولة مسلسل "ورد جوري" والذي عُرض عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي لجمهورها: كن ممتن لكل ما لديك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.