نادين الراسي لجمهورها: كن ممتن لكل ما لديك

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ووجهت الراسي رسالة لجمهورها ومحبيها تدعوهم فيها للامتنان لكل ما لديهم.

أضافت الراسي أن كل شيء سيصبح جيد وأن هناك العديد من الأشخاص الذين يتمنوا أن يعيشوا حياتك.

تفاعل عدد من جمهور نادين الراسي

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ومحبيها مع منشورها ومن بينهم الفنان اللبناني نيقولا معوض.

يذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل "الحب جنون" والذي عُرض في عام 2018، كذلك بطولة مسلسل "ورد جوري" والذي عُرض عام 2017.