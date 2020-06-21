في عيد ميلادها.. معلومات عن حياة نرمين الفقي الفنية

تحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها، والتي تعتبر فتاة احلام العديد من الشباب، فهي بدأَت في مَجال الإعلانات في التّسعينيّات، ثم اتجهتالى مَجال التّمثيلِ التليفزيُونيّ والمسرحِيّ والسِّينِمائِيّ.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها

عن نرمين الفقي :

نِرمِين عَبد الرَّازق الفِقِي في 21 يُونيو عَام 1972 في مَدينة الإِسكَندرِيّة.

تَخرّجت من كُلّيّة ڨيكتُوريا إِحدَى أعرق المَدارِس الإِنجِلِيزِيّة في الإِسكَندرِيّة.

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ثُمّ تَخرّجت من كُلّيّة التِّجارة جامِعة الإِسكَندرِيّة إِحدَى أَكبر الجَامِعَات المِصريّة.

بدأَت في مَجال الإعلانات في بِداية التّسعينيّات كمُمثّلة إِعلاَن.

ثم في مَجال التّمثيلِ ، أدَّت أَدوار البُطولَةِ في العَدِيد من المُسلسلات التلفزيُونيّة والمسرحِيّة والسِّينِمائِيّ.

حَصَلت على إثرها على العَدِيد من الجَوَائِز والأَوسِمة كجائزة التميّز وجائزة أَحسَن مُمثّلة.