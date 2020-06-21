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لقاء الخميسي ترفع لافتة الختان جريمة

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نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وهي ترفع لافتة كتبت عليها أن الختان جريمة ولا للختان وأحميها من الختان. 

 

علقت الخميسي على الصورة بنفس الكلمات وعدد

من الهاشتاج الخاص بالمركز القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث. 

 

بعد دقائق معدودة من نشرها للصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهورها

ومحبيها والمتضامنين مع الحملة ومن بينهم الفنانة سوسن بدر، كما تلقت العديد من التعليقات الإيجابية. 

 

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يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في فيلم الكارتون المصري " الفارس والأميرة " بدور الراوية والذي عُرض هذا العام، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل سكر زيادة.

 

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