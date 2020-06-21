فيديو .. نانسي عجرم تمارس الرياضة داخل منزلها

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها، بمقطع لها وهي تمارس رياضة الجري داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". نشرت نانسي الفيديو عبر خاصية "ستوري" داخل صالة الرياضة الخاصة بها في منزلها. Advertisements يذكر ان آخر إصدارات نانسي الغنائية كانت من خلال أغنية "قلبي ياقلبي" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تخطت أكثر من 19 مليون مشاهدة. شاهد الفيديو من هنا

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