بمناسبة عيد الأب.. كارمن لبس تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس صورة لوالدها الراحل منذ 15 عام على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وتذكرت لبس رحيل والدها بكلمات مؤثرة حيث علقت قائلة أنه توفي فجأة أثناء تصويرها لأحد الأعمال بدون أن تراه. قائلة أنه توفي فجأة أثناء تصويرها لأحد الأعمال بدون أن تراه. تفاعل عدد كبير من جمهور كارمن لبس مع منشورها ودعى الكثير من محبيها لوالدها بالرحمة، بالإضافة لعدد من التعليقات التي دعمتها وواستها. ودعى الكثير من محبيها لوالدها بالرحمة، بالإضافة لعدد من التعليقات التي دعمتها وواستها. Advertisements يذكر أن كارمن لبس شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " مقابلة مع السيد آدم " مع غسان مسعود ومحمد الأحمد ومنة فضالي.

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