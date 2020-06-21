نشرت تمارا إبنة هشام عباس مجموعة من الصور مع والدها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت عليها قائلة:"عيد أب سعيد للأب الأفضل، بحبك يابابا"، وأعاد هشام نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه عبر "انستجرام" Advertisements يذكر ان هشام عباس قد أصدر مؤخراً أغنية "هي دي"، التي حققت أكثر من ميون مشاهدة عبر "]وتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة،ألحان:محمد يحيى، توزيع:كريم عبد الوهاب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأب..رسالة حب من ابنة هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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