طرح البوستر الدعائي لمسرحية"مشهور مش مشهور"

طرحت الصفحه الرسميه لمسرحية " مشهور مش مشهور " عبر الفيس بوك البوستر الدعائي للعمل المقرر عرضه يوم الخميس المقبل علي القناه الرسمية لوزارة الثقافة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافه ، تحت إشراف الفنان ايهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة. ، ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافه ، تحت إشراف الفنان ايهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة.

المسرحيه عن قصه كلخاس للكاتب الروسي انطوان تشيكوف ، و من بطوله الفنان الكبير سامي مغاوري ، محمد طلبه ، نادين خالد ، ديكور مصطفي التهامي، موسيقي اسلام علي، اضاءه واخراج مازن الغرباوي.

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