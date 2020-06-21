راكب ينسي أكثر من 3 كيلو من الذهب في عربة القطار

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تبحث السلطات الأمنية السويسرية عن راكب قطار نسي أكثر من 3 كيلوغرامات من الذهب في عربته في أكتوبر الماضي.
وبعد مرور ثمانية أشهر، قررت السلطات السويسرية نشر القضية للرأي العام، بعد أن لم يتم العثور على مالك هذا الكنز، الذي تبلغ قيمته 170 ألف يورو.
ووفقًا لبي بي سي، التي كانت أول من تداول هذه القضية، تم العثور على رزمة في أكتوبر الماضي، في عربة قطار بعد رحلة بين مدينتي سانت غالن ولوسيرن.
احتوت الرزمة على ما يقرب من 3.5 كيلوغرام من الذهب وفقًا لصحيفة La Liberté السويسرية اليومية، والتي نقلت عن المدعي العام في لوسيرن أن قيمة الذهب تقدر بـ 182،000 فرنك سويسري “؛ أو 170،000 يورو.
ووذكرت وكالة أنباء “كيستون – إس دي إيه” أن صاحب الكنز، الذي لم يظهر حتى الآن، لديه خمس سنوات ليعلن نفسه ويقدم شكوى إلى النيابة العامة في لوسيرن. ولكن من غير المعروف كيف يمكن للمحاكم أن تتحقق مما إذا كان الفرد هو صاحب الكنز، وفق (rtl) الفرنسية ، حيث لم تفصح السلطات السويسرية عن الطريقة التي ستتمكن بها السلطات من معرفة صاحب الحق في استعادة هذه الثروة المفقودة،
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.