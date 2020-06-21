معمرة سعودية عمرها 101 عام تهزم “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 03:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتوالى قصص التفاؤل في هزيمة الوباء من خلال تعافي كبار السن وتمكنهم من هزيمة الفيروس ، تماثلت امرأة سعودية تبلغ من العمر 101 عام، للشفاء من فيروس كورونا، وفق ما أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في الرياض.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، غادرت المرأة المعمرة المستشفى دون الكشف عن هويتها، أو معلومات وأسباب إصابتها بالفيروس.

وشهد العالم في الفترة الأخيرة، شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا، إذ أعلنت إيطاليا عن شفاء معمرة عمرها 108 أعوام، كما أعلن المغرب عن شفاء معمرة تبلغ من العمر 110 أعوام، إضافة إلى إعلان روسيا عن شفاء معمرة عمرها 101 عام، وكذلك الصين أعلنت شفاء معمرة تبلغ من العمر 103 أعوام من الفيروس.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع حظر التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السادسة من صباح الأحد، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

السعودية ترفع حظر التجول

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه “بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات”.

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والقرارات التي أعلنتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، هي:

– رفع منع التجول بشكل كامل ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفي هذا الإطار، شددت الداخلية السعودية على وجوب مراعاة مجموعة من القواعد مع رفع منع التجول، تشمل التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وعدم تجاوز التجمعات البشرية 50 شخصا كحد أقصى، على أن تخضع جميع هذه الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

– استمرار تعليق العمرة والزيارة، على أن تتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

– استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

– التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات، المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار وباء “كوفيد 19”.