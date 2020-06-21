نجوم بوليوود يحضرون مراسم حرق جثمان سوشانت راجبوت.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انضم نجوم بوليوود إلى أفراد أسرة النجم الهندي الراحل سوشانت سينغ راجبوت البالغ من العمر 34 عامًا لتشييع جنازته واحراق جثته وفقا للطقوس الهندوسية.

وعثر على راجبوت ميتا يوم الأحد 13 يونيو في شقته في مومباي حيث قالت الشرطة إنه انهى حياته بنفسه، بعد أيام فقط من وفاة مديرة أعماله السابقة ديشا ساليان.

ومن بين الذين حضروا الجنازة الفنانة شرادا كابور، التي لعبت دور البطولة مع راجبوت في إصداره الأخير فيلم “شيشهور”، الذي ناقش فيه الضغط المجتمعي والصحة العقلية.

وانضم آخرون، بما في ذلك الممثلة كريتي سانون والمنتجة إيكتا كابور، إلى عائلة راجبوت لتكريم الفنانة الراحل حيث تم حرق جثته وفقًا للطقوس الهندوسية.

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أثار موت الممثل الشاب نقاشًا عاطفيًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصحة العقلية، مع نشر النجوم بما في ذلك ديبيكا بادكون وأنوشكا شارما رسائل حول أهمية طلب المساعدة.

بادكون، التي شاركت صراعها سابقًا مع الاكتئاب، غردت مع هاشتاج #YouAreNotAlone، وقالت “كشخص عاش تجربة مع مرض عقلي، لا يمكنني أن أؤكد بما فيه الكفاية حول أهمية التواصل”.

فيما لا تزال بوليوود تكافح من أجل التوصل إلى نيان صدمة فقدان اثنين من النجوم، هما عرف6ان خان وريشي كابور، الذي توفي في أبريل بعد أمراض طويلة.