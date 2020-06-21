النجم التركي مراد يلدريم ينتظر مولوده الأول.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعيش الفنان التركي مراد يلدريم وزوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني أوقات حماسية وسعيدة في استعداد لاستقبال مولودهما الأول خلال أشهر قليلة مقبلة.
مراد وإيمان لم يعلنان الخبر بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة من النجمين خبر الحمل، متوقعين تكتم الثنائي على الخبر خوفاً من الحسد، خاصة أن إيمان سبق واجهضت جنين بالشهر الثالث من الحمل أغسطس الماضي، وكانت صدمة كبيرة للزوجين.
يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني بعد قصة حب جمعتهما، وذلك في حفلتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017.
من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، كما خاض تجربة تقديم البرنامج العالمي «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي، والفيلم مستوحي عن قصة حقيقية و هي قصة العبارة سالم اكسبريس التي غرقت عام 1991.
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