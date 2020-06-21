من خبرته في الرسوب 3 مرات.. أحمد حلمي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برغم سقوطه في الثانوية العامة 3 مرات، حرص الفنان المصري أحمد حلمي على توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة حتى لا يقعون في نفس الخطأ.

حلمي قال، في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بما اننا بنتكلم عن الثانوية العامة، معتقدش إن فيه حد أحسن مني أبدًا يتكلم عن الثانوية العامة، لإني خبرة وسقطت فيها 3 سنين”.

وأضاف: “كنت بسقط لأني ببقى خايف من الامتحانات، السنة الوحيدة اللي مكنتش خايف فيها من الامتحان سقطت برضه، لإني اكتشفت إني كنت خايف وعامل نفسي مش خايف”.

وتابع: “حقيقي السنة الوحيدة اللي مسقطتش فيها مكنتش خايف من الامتحان، وكنت بتعامل معاه على إنه فسفوسة، ايه امتحان من الامتحان، وكنت بتعامل معاه على إنه فسفوسة”.

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وأكمل: “ايه امتحان الثانوية العامة هيعمل فيا إيه هيموتني هيحدد مستقبلي ما يحدده، أنا هاذاكر وأعمل اللي عليا، هنام كويس وأصحى اكل لقمة وأروح الامتحان صافي ومش هاخاف، ولا هضيع وقت في الخوف”.

واختتم الفيديو بقوله: “متضيعوش وقتكم في الخوف والرعب ووجع البطن، هتحلو الامتحان لما تركزوا ان انتم مش خايفين، وان دماغنا فيها معلومات مش هتتمسح، متضيعش وقتك في الرعب والخوف هتحلو وتجيبو مجموع تخشوا الكليات اللي نفسكم فيها”.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معاكم ويوفقكم وينجحكم.. وخدوا بالكوا طبعا محدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانوية العامة ونسقط في الكورونا”.

الفنان المصري وجه رسالة خاصة لابنة شقيقته، والتي تدعى “سهيلة”، ودعا الله أن يوفقها في الامتحان، بقوله: “سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يا رب”.