برغم الخلافات.. والدة حلا الترك تهنئها بتخرجها برسالة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

برغم الخلافات بينهما، حرصت والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، السيدة منى السابر، على تهنئة ابنتها على تخرجها من الثانوية العامة.

والدة حلا نشرت صورة لابنتها بثوب التخرج، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة مؤثرة لها، بقولها: “عزيزتي.. @halamalturk مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك ووتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم”.

وأضافت: “أنا هي أمك... نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخوره بك فخوره بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب أبارك لكي نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنتي وإخوتك#أم_حلا_وعبدالله_ومحمد #منى_السابر”.

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وكانت جدة حلا الترك قد كشفت من قبل أن حلا أقامت دعوى قضائية ضد والدتها السيدة منى السابر، دون أن تكشف عن الأسباب.

حيث قالت: “أنا لم أحرمها من أولادها هم لا يريدونها وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليّ في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة. هي ومحاميها سمعت شو قالوا أولادها وليش ما بدهم يعيشوا معها وأنا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية.. وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة”.

وأكملت: “أنا مثلك كنت مصدقتها وعلشان هيك أنا وقفت معها لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها.. أنا بحب أحفادي ووقفت وسأقف بجانبهم في أي وقت يحتاجوني فيه ، ولن أقول أكثر من ذلك لأن الله أمر بالستر على عباده”.