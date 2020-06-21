الموت يفجع أحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة أحد معجبيها، والذي يدعى “بدر العليان”، حيث وصفته أنه كان قريبا جدا لقلبها، وكانت تعتبره صديقا لها.

أحلام نعت المعجب الراحل بكلمات مؤثرة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله أخوي وصديقي المخلص الصدوق #بدر_العليان أحد أصدق جمهوري”.

وأضافت: “أصعب تغريدة كتبتها تويتر أحس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الأيام خير أيامك ويبدلك دار خير من دارك وأهل خير من أهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي”.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الـ 17 من زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

الفنانة الإماراتية نشرت صورة لها وهي تقبل رأس زوجها، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، ووجهت رسالة رومانسية له، بقولها: “كل عام وانت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله”.

وتابعت: “١٧سنه هي أسعد أيامي بيض الله وجهك يا بومحمد ومشكور ع الحشيمه والكرامه ما شفت منك إلا كل زين وطيب ويا بختي بك وحللني لو بدر مني أي تقصير في حقك احبك يا أغلا من سكن روحي وقلبي”.