كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بحضور نجوم الفن.. بدء مؤتمر إعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، لافته الى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية .

وحرصوا في المؤتمر الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وارتدي جميع المتواجدين الكمامات.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والفنانة يسرا والكابتن مجدى عبد الغنى والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب أحمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" وأيمن عبد عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للمؤسسات الاهلية .